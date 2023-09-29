ＤｅＮＡは１―３の四回に関根の中前打、宮崎の二塁打などで３点を奪って逆転。八回にも加点した。五回途中から救援６投手の小刻みな継投で逃げ切った。４番手の伊勢が４勝目。ウェンデルケンは２セーブ目。阪神は青柳が乱調だった。