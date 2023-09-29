浦和、ＰＫで同点 Ｊリーグ・浦和―横浜Ｃ
2023年09月29日21時32分
１―１で引き分けた。横浜Ｃは前半、的確にスペースを突くパス回しと鋭い速攻で上回り、マルセロヒアンが先制ゴール。しかし追加点を奪えなかった。後半は浦和が押し込み、ＰＫで同点。さらに攻め込んだが、崩し切れなかった。
浦和、ＰＫで同点 Ｊリーグ・浦和―横浜Ｃ
2023年09月29日21時32分
１―１で引き分けた。横浜Ｃは前半、的確にスペースを突くパス回しと鋭い速攻で上回り、マルセロヒアンが先制ゴール。しかし追加点を奪えなかった。後半は浦和が押し込み、ＰＫで同点。さらに攻め込んだが、崩し切れなかった。
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