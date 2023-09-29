アジア大会・談話
2023年09月29日21時26分
◇絶対にメダルを
池江璃花子（横浜ゴム＝競泳） きょうだけは絶対に負けたくない、絶対にメダルを持って帰ると決めていた。周りを見ずに泳げたのがよかった。（時事）
アジア大会・談話
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◇絶対にメダルを
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