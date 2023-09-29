【アントワープ（ベルギー）時事】体操の世界選手権に臨む日本男子の佐藤寛朗ヘッドコーチは２９日、ベルギー・アントワープで取材に応じ、昨年大会で個人総合を制した橋本大輝（順大）に加え、萱和磨と初代表の千葉健太（ともにセントラルスポーツ）が３０日の予選で全６種目を演技することを明らかにした。

南一輝（エムズスポーツク）と、補欠から繰り上がった杉本海誉斗（相好ク）も出場する。