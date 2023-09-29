ソフトバンクが投手戦を制し、今季西武戦の勝ち越しを決めた。有原は多彩な球種を駆使し、８回２安打無失点、９奪三振で１０勝目。オスナが２５セーブ目。打線は六回に近藤の２５号ソロで均衡を破った。西武は好投した今井を援護できなかった。