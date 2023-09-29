２０２５年大阪・関西万博の会場建設費について、日本国際博覧会協会（万博協会）の十倉雅和会長（経団連会長）は２９日、「相当程度の額が積み増される。不可抗力の部分が随分ある」と述べ、大幅に増額するとの見通しを示した。万博協会などは資材価格高騰のため、これまでの１８５０億円から２３００億円程度に引き上げる方向で調整している。