住宅ローン金利、引き上げ 固定型、３カ月連続―１０月
2023年09月29日19時14分
大手銀行５行は２９日、１０月の住宅ローン金利を発表した。代表的な固定期間１０年の基準金利は、３カ月連続でそろって引き上げる。日銀が７月に長期金利の上限を０．５％から事実上１％に引き上げた政策修正を受け、長期金利が上昇していることを踏まえた。
住宅ローン金利、引き上げ 固定型、３カ月連続―１０月
2023年09月29日19時14分
大手銀行５行は２９日、１０月の住宅ローン金利を発表した。代表的な固定期間１０年の基準金利は、３カ月連続でそろって引き上げる。日銀が７月に長期金利の上限を０．５％から事実上１％に引き上げた政策修正を受け、長期金利が上昇していることを踏まえた。
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