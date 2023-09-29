大手銀行５行は２９日、１０月の住宅ローン金利を発表した。代表的な固定期間１０年の基準金利は、３カ月連続でそろって引き上げる。日銀が７月に長期金利の上限を０．５％から事実上１％に引き上げた政策修正を受け、長期金利が上昇していることを踏まえた。