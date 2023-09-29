性暴力処分歴、６割が未確認 国立大の教員採用時―文科省調査
2023年09月29日19時14分
全国の国立大学８６校のうち、教員採用時に学生に対する性暴力などでの懲戒処分歴を確認していたのは３２校で、約６割の５０校が確認していないことが２９日、文部科学省の調査で分かった。残る４校は一部の部局で確認を求めているとした。
文科省は昨年１１月、各大学にセクハラや性暴力などの防止を推進するよう通知。今年６月に国立大を対象に取り組み状況を調査した。
性暴力処分歴、６割が未確認 国立大の教員採用時―文科省調査
2023年09月29日19時14分
全国の国立大学８６校のうち、教員採用時に学生に対する性暴力などでの懲戒処分歴を確認していたのは３２校で、約６割の５０校が確認していないことが２９日、文部科学省の調査で分かった。残る４校は一部の部局で確認を求めているとした。
文科省は昨年１１月、各大学にセクハラや性暴力などの防止を推進するよう通知。今年６月に国立大を対象に取り組み状況を調査した。
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