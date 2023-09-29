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注意件数、９月に大幅増　申請４０３万件―インボイス

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注意件数、９月に大幅増　申請４０３万件―インボイス

2023年09月29日19時03分

　政府は２９日、消費税のインボイス（適格請求書）制度の導入・定着に向けた閣僚会議の初会合を首相官邸で開いた。会議では消費税の免税事業者のインボイス発行事業者への登録申請件数が４０３万件に伸びた一方、公正取引委員会による注意件数が９月に大幅に増加したことが報告された。政府には小規模事業者の不安の払拭を図ることが、引き続き求められそうだ。
　公取委は独禁法違反につながる恐れがあるとして、仕入れ価格の引き下げを免税事業者に一方的に通告するなどした事業者を注意している。注意件数は今月２７日時点で計３５件となっており、８月末時点（計２０件）と比べると累計で２倍近く伸びた。

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