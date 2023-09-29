東海クラシックゴルフ・談話
2023年09月29日18時10分
◇パッティング入れば
蝉川泰果 １日目の流れでビッグスコアを出したかったが…。パッティングが入れば４、５打変わった。
◇反省したい
中島啓太 （今季初の予選落ちに）しっかり反省したい。予選通過はプロゴルファーにとって一番大事なところ。
東海クラシックゴルフ・談話
2023年09月29日18時10分
◇パッティング入れば
蝉川泰果 １日目の流れでビッグスコアを出したかったが…。パッティングが入れば４、５打変わった。
◇反省したい
中島啓太 （今季初の予選落ちに）しっかり反省したい。予選通過はプロゴルファーにとって一番大事なところ。
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