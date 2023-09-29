円、１４８円台後半 ロンドン外為
2023年09月29日17時44分
【ロンドン時事】週末２９日朝のロンドン外国為替市場は、米長期金利低下によるドル軟化に加え、四半期末でのドルの調整売りも重なり、円相場は１ドル＝１４８円台後半に上昇した。午前９時現在は１４８円７３～８３銭と、前日午後４時比６０銭の円高・ドル安。
円、１４８円台後半 ロンドン外為
2023年09月29日17時44分
【ロンドン時事】週末２９日朝のロンドン外国為替市場は、米長期金利低下によるドル軟化に加え、四半期末でのドルの調整売りも重なり、円相場は１ドル＝１４８円台後半に上昇した。午前９時現在は１４８円７３～８３銭と、前日午後４時比６０銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル