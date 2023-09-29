辺野古承認「１０月４日が期限」 指示書、沖縄県に到着―斉藤国交相
2023年09月29日17時28分
米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設を巡り、斉藤鉄夫国土交通相が玉城デニー知事に軟弱地盤改良工事を承認するよう指示した文書が２９日午後、県庁に届いた。国交相は「勧告したにもかかわらず（知事は）承認しなかった」として、１０月４日を期限に指定した。
知事は「引き続き対応を検討しているところだ」とのコメントを発表した。
辺野古承認「１０月４日が期限」 指示書、沖縄県に到着―斉藤国…
2023年09月29日17時28分
米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設を巡り、斉藤鉄夫国土交通相が玉城デニー知事に軟弱地盤改良工事を承認するよう指示した文書が２９日午後、県庁に届いた。国交相は「勧告したにもかかわらず（知事は）承認しなかった」として、１０月４日を期限に指定した。
知事は「引き続き対応を検討しているところだ」とのコメントを発表した。
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