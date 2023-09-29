鈴木雄彦氏死去（元ブリヂストン常務）
2023年09月29日17時27分
鈴木 雄彦氏（すずき・たけひこ＝元ブリヂストン常務）１７日、不整脈のため死去、８４歳。東京都出身。葬儀は近親者で済ませた。連絡先は同社秘書課。
鈴木雄彦氏死去（元ブリヂストン常務）
2023年09月29日17時27分
鈴木 雄彦氏（すずき・たけひこ＝元ブリヂストン常務）１７日、不整脈のため死去、８４歳。東京都出身。葬儀は近親者で済ませた。連絡先は同社秘書課。
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