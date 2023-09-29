福島、茨城で震度３
2023年09月29日17時20分
２９日午後４時５８分ごろ、福島県中通りを震源とする地震があり、同県いわき市や水戸市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．５と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝福島県いわき市、水戸市
震度２＝福島市、岩手県住田町、宮城県岩沼市、宇都宮市、千葉県鎌ケ谷市。
福島、茨城で震度３
2023年09月29日17時20分
２９日午後４時５８分ごろ、福島県中通りを震源とする地震があり、同県いわき市や水戸市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．５と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝福島県いわき市、水戸市
震度２＝福島市、岩手県住田町、宮城県岩沼市、宇都宮市、千葉県鎌ケ谷市。
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