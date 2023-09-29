外務省は２９日、ドイツ政府と物品役務相互提供協定（ＡＣＳＡ）の締結に向けた交渉を開始すると発表した。同協定は自衛隊と独軍が燃料などを相互に提供できるようにする法的枠組み。共同訓練を行いやすい環境を整え、防衛交流を深める狙いがある。