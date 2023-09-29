全日空、ルフトハンザ・ユナイテッドとの貨物提携契約停止 日本貨物航空統合を優先
2023年09月29日16時59分
ＡＮＡホールディングス（ＨＤ）は２９日、子会社の全日本空輸がルフトハンザカーゴ、ユナイテッド航空とそれぞれ結んでいる航空貨物共同事業の提携契約を３０日付で停止すると発表した。「貨物事業再編のため」という。
全日空、ルフトハンザ・ユナイテッドとの貨物提携契約停止 日本…
2023年09月29日16時59分
ＡＮＡホールディングス（ＨＤ）は２９日、子会社の全日本空輸がルフトハンザカーゴ、ユナイテッド航空とそれぞれ結んでいる航空貨物共同事業の提携契約を３０日付で停止すると発表した。「貨物事業再編のため」という。
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