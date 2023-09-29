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ロシア側から情報提供要請　水産物検査巡り―宮下農水相

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ロシア側から情報提供要請　水産物検査巡り―宮下農水相

2023年09月29日15時55分

　宮下一郎農林水産相は２９日の閣議後記者会見で、東京電力福島第１原発の処理水放出を巡り、ロシア政府当局から放射性物質トリチウムの残留量や輸出用水産物の検査方法に関する情報提供の要請があったと明らかにした。宮下氏は「安全性についても改めて伝え、輸入制限につながらないような取り組みをしてきたい」と強調した。
　ロシア当局は２６日、日本産水産物に対する輸入制限の可否について日本側と協議する方針を示した。ロシアの要請について、宮下氏は「科学的な点でコミュニケーションを取りたいという意思表示と受け止めている」と指摘。「科学的な根拠に基づく対応を強く求めていく」と語った。

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