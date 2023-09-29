帝国データバンクが２９日公表した調査によると、主要１９５社の１０月の食品値上げは４６３４品目で、前月（２１４８品目）の２倍超となった。大型ペットボトル飲料や加工食品、オリーブオイルの引き上げが目立つ。１０月１日の酒税改正による増税で「第三のビール」も高くなるが、一方で「ビール」は減税で安くなるなど全体的な勢いは鈍化。年間値上げ見通しを当初の３万５０００品目から３万２０００品目台に引き下げた。