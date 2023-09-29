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寄付金不記載で報告書訂正へ　岸田首相

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寄付金不記載で報告書訂正へ　岸田首相

2023年09月29日12時04分

閣議に臨む岸田文雄首相＝２９日午前、首相官邸

閣議に臨む岸田文雄首相＝２９日午前、首相官邸

　岸田文雄首相が代表を務める自民党広島県第１選挙区支部が、２０２１年に他支部から受けた寄付金１０万円を政治資金収支報告書に記載していなかったことが２９日、分かった。松野博一官房長官が記者会見で「事務的なミスだ。首相から事務所に対し、速やかに訂正するよう既に指示したと承知している」と認めた。

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