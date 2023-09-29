日朝接触報道「答え控える」 松野官房長官
2023年09月29日11時57分
松野博一官房長官は２９日の記者会見で、日本政府関係者が拉致問題の解決に向け、今年３月と５月に北朝鮮の朝鮮労働党関係者と東南アジアで接触していたとする一部報道について、「報道は承知しているが、事柄の性質上お答えは差し控える」と述べた。その上で「全被害者の一日も早い帰国を実現すべく、全力で果断に取り組む」と強調した。
日朝接触報道「答え控える」 松野官房長官
2023年09月29日11時57分
松野博一官房長官は２９日の記者会見で、日本政府関係者が拉致問題の解決に向け、今年３月と５月に北朝鮮の朝鮮労働党関係者と東南アジアで接触していたとする一部報道について、「報道は承知しているが、事柄の性質上お答えは差し控える」と述べた。その上で「全被害者の一日も早い帰国を実現すべく、全力で果断に取り組む」と強調した。
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