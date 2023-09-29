長期金利、０．７６５％に上昇 １０年ぶり高水準―東京債券市場
2023年09月29日10時13分
２９日午前の東京債券市場で、長期金利の指標となる新発１０年物国債（第３７１回債）の流通利回りが０．７６５％に上昇（債券価格は下落）した。２０１３年９月以来、約１０年ぶりの高水準を付けた。
長期金利、０．７６５％に上昇 １０年ぶり高水準―東京債券市場
2023年09月29日10時13分
２９日午前の東京債券市場で、長期金利の指標となる新発１０年物国債（第３７１回債）の流通利回りが０．７６５％に上昇（債券価格は下落）した。２０１３年９月以来、約１０年ぶりの高水準を付けた。
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