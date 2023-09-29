２９日のＪ１
2023年09月29日10時08分
ホーム アウェー
横浜Ｍ ― 神 戸 （日産ス） １９時
川 崎 ― 新 潟 （等々力） １９時
浦 和 ― 横浜Ｃ （埼 玉） １９時３０分
２９日のＪ１
2023年09月29日10時08分
ホーム アウェー
横浜Ｍ ― 神 戸 （日産ス） １９時
川 崎 ― 新 潟 （等々力） １９時
浦 和 ― 横浜Ｃ （埼 玉） １９時３０分
こんな記事も
サッカー
２９日のＪ１(09/29 10:08)
佐藤、攻撃けん引 アジア大会・サッカー(09/28 23:28)
日本男子、大勝で８強 アジア大会・サッカー(09/28 22:46)
Ｊリーグ出場停止選手（２８日）(09/28 22:02)
スペイン連盟本部を家宅捜索 バルセロナの汚職疑惑で―サッカー(09/28 20:27)
２９日、天王山 神戸と横浜Ｍが直接対決―Ｊ１(09/28 16:46)
米国、メキシコと対戦 サッカーＵ２２代表(09/28 09:42)
主な日本選手の成績（２７日） 欧州サッカー(09/28 09:15)
ロシア参加を不支持 スウェーデン協会が声明―サッカー(09/28 07:57)
遠藤航がアシスト 欧州サッカー(09/28 07:46)
群馬と金沢は分ける Ｊ２(09/27 21:41)
ロシア参加ならボイコット ウクライナ、ＵＥＦＡ決定に反発―欧州サッカー(09/27 21:18)
けがに泣いた天才 欧州も認めた才能―サッカー小野引退(09/27 19:19)
サッカー小野引退・談話(09/27 19:17)
小野、今季限りで引退 ４４歳、Ｗ杯３大会連続出場―Ｊ１札幌(09/27 18:21)
スタッド・ランスの中村敬、喜ぶ フランス・サッカー(09/27 10:56)
主な日本選手の成績（２６日） 欧州サッカー(09/27 09:10)
中村敬が初得点 フランス・サッカー(09/27 07:42)
ＵＥＦＡ、ロシアの１７歳以下世代は出場可能に 欧州サッカー(09/27 07:32)
いわきなどにＪ１ライセンス Ｊリーグ(09/26 19:43)
森保監督、欧州視察から帰国 サッカー日本代表(09/26 10:28)
主な日本選手の成績（２５日） 欧州サッカー(09/26 08:57)
守田はフル出場 ポルトガル・サッカー(09/26 07:19)
日本、男女とも２連勝 アジア大会・サッカー(09/25 23:59)
Ｊリーグ出場停止選手（２５日）(09/25 19:37)
吉田、フル出場 米ＭＬＳサッカー(09/25 17:15)
ラピノーが代表最終戦 Ｗ杯連覇、五輪金に貢献―米女子サッカー(09/25 15:29)
主な日本選手の成績（２４日） 欧州サッカー(09/25 11:34)
堂安、ひたむきにプレー 欧州サッカー(09/25 10:26)
逆転勝利呼ぶ２得点 三笘「もっと取れる」―欧州サッカー(09/25 10:18)