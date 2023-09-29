ラグビーＷ杯・談話
2023年09月29日06時55分
◇大きな勝利
日本・ジョセフ・ヘッドコーチ 私たちにとっては大きな勝利。タフな試合だった。次の試合に向け、もっとやっていかないといけない。（時事）
ラグビーＷ杯・談話
2023年09月29日06時55分
◇大きな勝利
日本・ジョセフ・ヘッドコーチ 私たちにとっては大きな勝利。タフな試合だった。次の試合に向け、もっとやっていかないといけない。（時事）
こんな記事も
スポーツ総合
日本が前半から主導権 ラグビーＷ杯・日本―サモア(09/29 07:13)
ワリエワ聴聞会、１１月に再開 ＣＡＳ(09/29 07:02)
日本、サモア振り切る イングランド８強入り―ラグビーＷ杯(09/29 07:00)
ラグビーＷ杯・談話(09/29 06:55)
日本、サモア破り２勝目 ８強入りへ前進―ラグビーＷ杯(09/29 06:21)
大の里、泰然自若 新十両で快進撃―大相撲(09/29 04:42)
パリ五輪でヒジャブ禁止 仏スポーツ相、自国選手に(09/29 04:41)
千賀、「成長」実感の１年目 お化けフォークが代名詞に―米大リーグ(09/29 04:41)
島袋が２回戦へ 男子テニス(09/28 23:48)
坪井、「上出来」の初戦 アジア大会・ボクシング(09/28 23:48)
佐藤、攻撃けん引 アジア大会・サッカー(09/28 23:28)
楽天、終盤に猛攻 打者１１人で逆転―プロ野球(09/28 23:21)
アジア大会・談話(09/28 23:03)
渡辺、今井が銅 アジア大会・競泳(09/28 23:01)
東、７勝目ならず プロ野球・オリックス(09/28 22:59)
新球場で秋季キャンプ プロ野球・日本ハム(09/28 22:59)
テニスで綿貫が決勝進出 自転車は連日の金ラッシュ―アジア大会(09/28 22:55)
日本男子、大勝で８強 アジア大会・サッカー(09/28 22:46)
一力二冠、メダル逃し涙 アジア大会・囲碁(09/28 22:39)
プロ野球・ひとこと(09/28 22:34)
日本ハム、猛攻で沸かす 新球場の今季最終戦―プロ野球(09/28 22:34)
楽天、八回に５点 プロ野球・楽天―オリックス(09/28 22:07)
Ｊリーグ出場停止選手（２８日）(09/28 22:02)
三輪、けがで杉本と交代 世界体操(09/28 21:59)
今井、最低限の表彰台 アジア大会・競泳(09/28 21:59)
お家芸、アジアでも壁 厳しい男子２００平―アジア大会・競泳(09/28 21:53)
土居、コートに別れ 東レテニス(09/28 21:50)
パ・リーグ個人投手成績 （２８日現在）(09/28 21:45)
パ・リーグチーム成績表 （２８日現在）(09/28 21:45)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （２８日現在）(09/28 21:44)