ＮＹ円、１４９円台前半
2023年09月29日06時58分
【ニューヨーク時事】２８日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇が一服する中、円相場は１ドル＝１４９円台前半に上昇した。午後５時現在は１４９円２５～３５銭と、前日同時刻比３４銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１４９円台前半
2023年09月29日06時58分
【ニューヨーク時事】２８日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇が一服する中、円相場は１ドル＝１４９円台前半に上昇した。午後５時現在は１４９円２５～３５銭と、前日同時刻比３４銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル