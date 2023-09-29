【ニューヨーク時事】２８日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇が一服する中、円相場は１ドル＝１４９円台前半に上昇した。午後５時現在は１４９円２５～３５銭と、前日同時刻比３４銭の円高・ドル安。