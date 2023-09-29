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２９日の朝刊（都内最終版）☆１

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２９日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年09月29日06時50分

【１面トップ】
〔朝日〕日朝、今春２回の秘密接触　東南アジアで　その後の交渉停滞　高官の平壌派遣　一時検討
〔毎日〕勝利握る「労働者の街」　米大統領選「因縁の地」ミシガン　バイデン氏・トランプ氏火花
〔読売〕少子化対策　財源「社会全体で」６８％　手当より環境重視　本社世論調査
〔日経〕防衛強化へ空港・港湾拡充　３３施設選定、自衛隊・海保が利用　政府、自治体と協議へ
〔産経〕北、憲法に「核戦力高度化」　対日米韓　実戦配備を指示
〔東京〕都の特別支援学校　給食無償化届かず　区立と違い対象外　格差解消　求める声
【共通ニュース】
◆大阪ＩＲ　実施協定締結　府と事業者　来月にも工事開始
処理水２回目放出　来月５日　東電、初回と同じ７８００トン
◆損保事前調整１００社以上か　４社　金融庁立ち入り視野
◆国交相、知事に承認指示　辺野古設計変更　来月４日期限
◆１ドル＝１５０円接近　株３万２０００円割れ　長期金利０．７５０％　トリプル安
◆独走トランプ氏　討論会無視　共和　他の候補から批判続出
◆双日元社員を逮捕　前職の秘密持ち出し容疑
◆東京に赤ちゃんポスト　墨田・賛育会　来年度構想　全国２例目か（続）

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