【１面トップ】

〔朝日〕日朝、今春２回の秘密接触 東南アジアで その後の交渉停滞 高官の平壌派遣 一時検討

〔毎日〕勝利握る「労働者の街」 米大統領選「因縁の地」ミシガン バイデン氏・トランプ氏火花

〔読売〕少子化対策 財源「社会全体で」６８％ 手当より環境重視 本社世論調査

〔日経〕防衛強化へ空港・港湾拡充 ３３施設選定、自衛隊・海保が利用 政府、自治体と協議へ

〔産経〕北、憲法に「核戦力高度化」 対日米韓 実戦配備を指示

〔東京〕都の特別支援学校 給食無償化届かず 区立と違い対象外 格差解消 求める声

【共通ニュース】

◆大阪ＩＲ 実施協定締結 府と事業者 来月にも工事開始

◆処理水２回目放出 来月５日 東電、初回と同じ７８００トン

◆損保事前調整１００社以上か ４社 金融庁立ち入り視野

◆国交相、知事に承認指示 辺野古設計変更 来月４日期限

◆１ドル＝１５０円接近 株３万２０００円割れ 長期金利０．７５０％ トリプル安

◆独走トランプ氏 討論会無視 共和 他の候補から批判続出

◆双日元社員を逮捕 前職の秘密持ち出し容疑

◆東京に赤ちゃんポスト 墨田・賛育会 来年度構想 全国２例目か（続）