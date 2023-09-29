ＮＹ株、反発
2023年09月29日05時26分
【ニューヨーク時事】２８日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の上昇の一服を背景にハイテク株に買いが入り、反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は、前日終値比１１６．０７ドル高の３万３６６６．３４ドル（暫定値）で終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１０８．４３ポイント高の１万３２０１．２８で引けた。
ＮＹ株、反発
2023年09月29日05時26分
【ニューヨーク時事】２８日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の上昇の一服を背景にハイテク株に買いが入り、反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は、前日終値比１１６．０７ドル高の３万３６６６．３４ドル（暫定値）で終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１０８．４３ポイント高の１万３２０１．２８で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル