【ニューヨーク時事】２８日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の上昇の一服を背景にハイテク株に買いが入り、反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は、前日終値比１１６．０７ドル高の３万３６６６．３４ドル（暫定値）で終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１０８．４３ポイント高の１万３２０１．２８で引けた。