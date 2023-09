オンタリオ州ストーニークリーク--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- バーテック・イングレディエンツは、世界最大のリンゴ酸・フマル酸製造施設に関する進捗状況について最新情報を提供できることをうれしく思います。2023年1月に着工した本プロジェクトは、2024年9月末までにお客様に製品をお届けする予定になっています。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230928034466/ja/

New Bartek manufacturing facility on track to deliver product by September 2024. (Photo: Business Wire)