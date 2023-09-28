石川で震度３
2023年09月28日23時40分
２８日午後１１時２９分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、石川県珠洲市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．２と推定される。
石川で震度３
2023年09月28日23時40分
２８日午後１１時２９分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震があり、石川県珠洲市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．２と推定される。
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