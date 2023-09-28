日本男子は佐藤が攻撃をけん引した。前半１２分、トラップで相手をかわしてネットを揺らせば、鮎川の追加点直後にはスルーパスに抜け出し、狙い通りにＧＫの股の間を抜く技ありゴール。左サイドから仲間の得点にも絡み、前半だけで退いた。「自信にもつながったし、これからの自分のコンディションにも影響してくる」と満足げだった。

Ｊリーグを経ずに明大から今季、ドイツ１部リーグのブレーメンに加入した。パリ五輪世代の中心的存在を目指しており、「成長するための大会にしたい」と意欲的に語った。 （時事）