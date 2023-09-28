競泳は２８日、男女計７種目の決勝が行われ、男子２００メートル平泳ぎで渡辺一平（トヨタ自動車）が銅メダルを獲得した。佐藤翔馬（東京ＳＣ）は８位。女子の２００メートル平泳ぎは今井月（バローＨＤ）が３位に入った。青木玲緒樹（ミズノ）は６位。５０メートル自由形の池江璃花子（横浜ゴム）は予選敗退。

女子８００メートルリレーの日本（白井、池本、小堀、難波）は２位。男子４００メートルリレーの日本（中村、松元、田中、五味）は３位だった。 （時事）