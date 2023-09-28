【ニューヨーク時事】２８日のニューヨーク株式相場は、米金利の高止まりに対する警戒感がくすぶる中、パウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の講演を控えて小動きとなった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時４０分現在、前日終値比８．９０ドル高の３万３５５９．１７ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は４４．４７ポイント安の１万３０４８．３８。