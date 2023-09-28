ＮＹ円、１４９円台半ば
2023年09月28日22時40分
【ニューヨーク時事】２８日午前のニューヨーク外国為替市場では、政府・日銀による介入警戒感がくすぶる中、円相場は１ドル＝１４９円台半ばで推移した。午前９時現在は１４９円４０～５０銭と、前日午後５時比１９銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１４９円台半ば
2023年09月28日22時40分
【ニューヨーク時事】２８日午前のニューヨーク外国為替市場では、政府・日銀による介入警戒感がくすぶる中、円相場は１ドル＝１４９円台半ばで推移した。午前９時現在は１４９円４０～５０銭と、前日午後５時比１９銭の円高・ドル安。
こんな記事も
国際用語
国際
ＮＹ株、小動き(09/28 23:01)
北朝鮮追放の米兵が帰国 基地に到着(09/28 22:59)
マイケル・ガンボン氏死去 ハリポタのダンブルドア校長役(09/28 22:53)
アルメニア系勢力、解体宣言 住民半数避難、ナゴルノ紛争岐路に(09/28 22:48)
米ＧＤＰ、２．１％増 ４～６月期―１～３月は２．２％増に引き上げ(09/28 22:42)
ＮＹ円、１４９円台半ば(09/28 22:40)
許会長の拘束認める 債務再編に打撃―中国恒大(09/28 22:40)
東部でロシアの攻撃排除 南部戦線でも前進と主張―ウクライナ軍(09/28 21:57)
米ＥＵ、１０月に首脳会談 ウクライナ支援、気候変動を議論(09/28 21:56)
移民救助団体に授与 「もう一つのノーベル賞」―スウェーデン(09/28 21:00)
台湾初の自主建造潜水艦が進水 中国抑止へ、「海鯤」と命名(09/28 20:30)
円、１４９円台前半 ロンドン外為(09/28 20:24)
日米欧、重要鉱物の確保議論 西村経産相が出席―ＩＥＡ(09/28 19:21)
憲法に核戦力の高度化明記 正恩氏「質・量を急速に強化」―北朝鮮(09/28 19:06)
ブリンケン米国務長官、「音楽外交」立ち上げで美声披露(09/28 18:54)
チャットＧＰＴの端末開発か ＳＢＧが１５００億円超出資―英紙(09/28 17:35)
軍政、クーデター阻止と発表 昨年も２度発生―ブルキナファソ(09/28 14:30)
「ゼロカーボン」発電を活用 核融合新興企業と提携―米鉄鋼大手(09/28 13:33)
欠席トランプ氏に矛先 共和党、第２回の候補者討論会―米大統領選(09/28 13:32)
中国恒大株、再び取引停止 債務再編巡る懸念高まる―香港市場(09/28 12:21)
元ワグネル戦闘員がウクライナ東部に 最大数百人、戦況に影響なし(09/28 08:54)
新ＶＲ普及機、１０月発売 生成ＡＩ対応も視野―米メタ(09/28 08:37)
生成ＡＩ、対話アプリに 眼鏡型端末にも搭載―米メタ(09/28 08:32)
米国務省、対話進展期待せず 北朝鮮の米兵追放、取引なし(09/28 08:05)
米ＥＵ首脳、１０月会談 鉄鋼の脱炭素枠組み焦点―報道(09/28 07:42)
米長期金利、４．６％台に上昇 １６年ぶり高水準(09/28 07:34)
スプリングスティーンさん、年内公演延期(09/28 07:28)
激戦州で労組票巡り火花 バイデン、トランプ両氏が訪問―米大統領選(09/28 07:07)
被災地、復興へ一歩一歩 宮城県岩沼市とも交流―スラウェシ地震から５年(09/28 07:04)
ＮＹ円、１４９円台後半 １１カ月ぶり安値(09/28 07:03)
ウォール・ストリート・ジャーナル