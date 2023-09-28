プロ野球・ひとこと
2023年09月28日22時34分
◇悔しい
ロッテ・種市 四回途中、８失点で７敗目。「思うような投球ができなかった。ただただ、悔しい」
プロ野球・ひとこと
2023年09月28日22時34分
◇悔しい
ロッテ・種市 四回途中、８失点で７敗目。「思うような投球ができなかった。ただただ、悔しい」
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