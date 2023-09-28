今井は女子２００メートル平泳ぎで３位にとどまった。「金メダルを狙える位置にいたので、最低限メダルは持って帰らないと、と思った」。世界選手権（福岡）よりもタイムを落としたが、表彰台は守った。内容には決して満足しておらず「反省点を見つけて、来季に向けてやっていきたい」と先を見据えた。 （時事）