日本相撲協会は２８日、立行司の第４１代式守伊之助（６４）＝本名今岡英樹、島根県出身、高田川部屋＝を来年初場所の番付を発表する１２月２５日付で第３８代木村庄之助に昇進させると発表した。行司最高位の木村庄之助は、第３７代が２０１５年春場所を最後に定年退職した後は不在だった。

呼び出しは、三役格の次郎（６３）＝西出和夫、千葉、春日野＝が立呼び出しに昇進する。