津村、あん馬で銀 アジア大会・体操
2023年09月28日21時04分
体操は２８日、種目別決勝が行われ、男子あん馬で津村涼太（鹿屋体大）が１５．１６６点で銀メダルを獲得した。女子段違い平行棒の芹田未果子（筑波大）も２位に入り、男子つり輪の谷川航（セントラルスポーツ）は銅メダル。 （時事）
津村、あん馬で銀 アジア大会・体操
2023年09月28日21時04分
体操は２８日、種目別決勝が行われ、男子あん馬で津村涼太（鹿屋体大）が１５．１６６点で銀メダルを獲得した。女子段違い平行棒の芹田未果子（筑波大）も２位に入り、男子つり輪の谷川航（セントラルスポーツ）は銅メダル。 （時事）
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