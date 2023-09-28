日本ハムが快勝。１点を追う一回に敵失で追い付き、二回に田宮の中前打で勝ち越した。三回にも１点を加え、四回は７連打で一挙５得点。七回には野村がソロを放った。根本が６回１失点で３勝目。ロッテは種市が崩れ、打線も精彩を欠いた。