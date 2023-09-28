日中の「賢い解決」訴え 処理水で自民・二階氏
2023年09月28日20時36分
超党派の日中友好議員連盟会長を務める自民党の二階俊博元幹事長は２８日、東京電力福島第１原発の処理水放出を受けた日中関係悪化について「お互いに科学的、理性的にこの問題を処理していく賢い知恵を持たなければならない」と強調した。日中平和友好条約締結４５周年などを記念し、東京都内で開かれた会合で語った。
日中の「賢い解決」訴え 処理水で自民・二階氏
2023年09月28日20時36分
超党派の日中友好議員連盟会長を務める自民党の二階俊博元幹事長は２８日、東京電力福島第１原発の処理水放出を受けた日中関係悪化について「お互いに科学的、理性的にこの問題を処理していく賢い知恵を持たなければならない」と強調した。日中平和友好条約締結４５周年などを記念し、東京都内で開かれた会合で語った。
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