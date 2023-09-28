円、１４９円台前半 ロンドン外為
2023年09月28日20時24分
【ロンドン時事】２８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米経済指標の発表を前に様子見ムードが広がり、１ドル＝１４９円台前半でもみ合った。正午現在は１４９円２７～３７銭と、前日午後４時比１８銭の円高・ドル安。
円、１４９円台前半 ロンドン外為
2023年09月28日20時24分
【ロンドン時事】２８日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米経済指標の発表を前に様子見ムードが広がり、１ドル＝１４９円台前半でもみ合った。正午現在は１４９円２７～３７銭と、前日午後４時比１８銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル