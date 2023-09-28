大日本印刷、メタバースで訓練サービス サイバー攻撃時の対応学ぶ
2023年09月28日20時11分
大日本印刷は２８日、インターネット上の仮想空間「メタバース」上で、サイバー攻撃を受けた際の組織連携について訓練することができるサービスを、１１月８日から開始すると発表した。４人一組で、各人が情報セキュリティ部門の責任者や事業部長などの役割を担い、攻撃を受けた際の対応を経験できる。価格は１回５５万円。
大日本印刷、メタバースで訓練サービス サイバー攻撃時の対応学…
2023年09月28日20時11分
大日本印刷は２８日、インターネット上の仮想空間「メタバース」上で、サイバー攻撃を受けた際の組織連携について訓練することができるサービスを、１１月８日から開始すると発表した。４人一組で、各人が情報セキュリティ部門の責任者や事業部長などの役割を担い、攻撃を受けた際の対応を経験できる。価格は１回５５万円。
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