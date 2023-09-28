ヤマト、１０月から新たな小型荷物サービス 日本郵便と協業、まずは１６道県で
2023年09月28日19時34分
ヤマト運輸は２８日、法人向けの新たな小型荷物配送サービス「クロネコゆうパケット」を１０月１日に一部地域で始めると発表した。日本郵便との協業に伴うもので、まずは北海道や東北、北陸地方などの１６道県で導入、順次対象エリアを広げる。
ヤマト、１０月から新たな小型荷物サービス 日本郵便と協業、ま…
2023年09月28日19時34分
ヤマト運輸は２８日、法人向けの新たな小型荷物配送サービス「クロネコゆうパケット」を１０月１日に一部地域で始めると発表した。日本郵便との協業に伴うもので、まずは北海道や東北、北陸地方などの１６道県で導入、順次対象エリアを広げる。
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