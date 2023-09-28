反撃能力、効果的運用へ議論 日米防衛相が電話会談
2023年09月28日20時11分
木原稔防衛相は２８日、米国のオースティン国防長官と電話会談し、反撃能力（敵基地攻撃能力）の効果的運用に向け、日米同盟の「役割・任務・能力」について議論を進めることを確認した。同盟の抑止力・対処力強化に取り組むことでも一致した。
木原氏がオースティン氏と意見を交わすのは就任後初めて。１０月初旬に訪米し、対面で会談する予定だ。
反撃能力、効果的運用へ議論 日米防衛相が電話会談
2023年09月28日20時11分
木原稔防衛相は２８日、米国のオースティン国防長官と電話会談し、反撃能力（敵基地攻撃能力）の効果的運用に向け、日米同盟の「役割・任務・能力」について議論を進めることを確認した。同盟の抑止力・対処力強化に取り組むことでも一致した。
木原氏がオースティン氏と意見を交わすのは就任後初めて。１０月初旬に訪米し、対面で会談する予定だ。
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