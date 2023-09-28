東海クラシックゴルフ・談話
2023年09月28日17時57分
◇ティーショットが安定
清水大成 ティーショットが安定して、フェアウエーに行く回数が多かった。ストレスなくラウンドができた。
東海クラシックゴルフ・談話
2023年09月28日17時57分
◇ティーショットが安定
清水大成 ティーショットが安定して、フェアウエーに行く回数が多かった。ストレスなくラウンドができた。
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