東海クラシックゴルフ・談話
2023年09月28日17時57分
◇ティーショットが安定
清水大成 ティーショットが安定して、フェアウエーに行く回数が多かった。ストレスなくラウンドができた。
東海クラシックゴルフ・談話
2023年09月28日17時57分
◇ティーショットが安定
清水大成 ティーショットが安定して、フェアウエーに行く回数が多かった。ストレスなくラウンドができた。
こんな記事も
ゴルフ
テニスで綿貫が決勝進出 自転車は連日の金ラッシュ―アジア大会(09/28 22:55)
日本女子オープンゴルフ・談話(09/28 18:49)
原、３年ぶりＶ狙う 日本女子オープンゴルフ(09/28 18:42)
岩井明、まだまだ好調 ７Ｒ連続で首位―日本女子オープンゴルフ(09/28 18:38)
蝉川「自分でも驚き」 東海クラシックゴルフ(09/28 18:30)
岩井明愛ら４人が首位発進 １打差５位に原ら―日本女子オープンゴルフ(09/28 18:29)
東海クラシックゴルフ・談話(09/28 17:57)
蝉川、６１で首位発進 大会コース新記録―東海クラシックゴルフ(09/28 17:21)
岩井明「自分のプレーに集中」 ２８日から日本女子オープンゴルフ(09/27 16:53)
岩井明に勢い、山下らも好調 ２８日から日本女子オープンゴルフ(09/26 14:32)
畑岡は１７位 女子ゴルフ世界ランク(09/26 08:56)
松山英樹は３５位 男子ゴルフ世界ランク(09/25 17:16)
久常が欧州ツアー初優勝 男子ゴルフ(09/25 10:13)