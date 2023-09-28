「辺野古」承認、沖縄知事に指示 斉藤国交相、「勧告」から切り替え
2023年09月28日18時17分
米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設工事を巡り、斉藤鉄夫国土交通相は２８日、軟弱地盤改良に伴う設計変更を承認するよう玉城デニー知事に指示した。同日付で文書を発送したと国交省から県に連絡が入った。指示に先立ち、斉藤氏は２７日を期限として玉城氏に承認の「勧告」を出していたが、玉城氏は「期限までの承認は困難」と返答していた。
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2023年09月28日18時17分
米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設工事を巡り、斉藤鉄夫国土交通相は２８日、軟弱地盤改良に伴う設計変更を承認するよう玉城デニー知事に指示した。同日付で文書を発送したと国交省から県に連絡が入った。指示に先立ち、斉藤氏は２７日を期限として玉城氏に承認の「勧告」を出していたが、玉城氏は「期限までの承認は困難」と返答していた。
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