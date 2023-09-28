２９日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
2023年09月28日17時35分
▽ＤｅＮＡ・石田―阪神・青柳（横浜）
▽広島・森下―中日・仲地（マツダスタジアム）
２９日の予告先発投手 プロ野球セ・リーグ
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