自動車大手８社が２８日発表した８月の国内生産台数は、合計で前年同月比１０．１％増の６０万台と、８カ月連続のプラスとなった。半導体不足の影響が緩和してきたことを背景にトヨタ自動車など５社で生産台数が増加した。

トヨタは２１．８％、ホンダは１６．７％伸びた。日産自動車は７．１％増だった。仕入れ先の火災に伴い、生産停止を余儀なくされていたダイハツ工業は１８．８％増え、３カ月ぶりのプラスに転じた。