【ロンドン時事】２８日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日本政府・日銀による為替介入への警戒感などから円買い・ドル売りが優勢となり、１ドル＝１４９円台前半に上昇した。午前９時現在は１４９円２７～３７銭と、前日午後４時比１８銭の円高・ドル安。