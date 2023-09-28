日米韓高官が電話協議
2023年09月28日17時18分
日米韓３カ国は２８日、北朝鮮担当高官による電話協議を行った。外務省が同日、発表した。日本からは外務省の鯰博行アジア大洋州局長が参加。北朝鮮による米軍のトラビス・キング２等兵の追放を含む北朝鮮情勢について意見を交わした。北朝鮮が憲法に「核武力政策」を明記すると決めたことも議題になった可能性がある。
日米韓高官が電話協議
2023年09月28日17時18分
日米韓３カ国は２８日、北朝鮮担当高官による電話協議を行った。外務省が同日、発表した。日本からは外務省の鯰博行アジア大洋州局長が参加。北朝鮮による米軍のトラビス・キング２等兵の追放を含む北朝鮮情勢について意見を交わした。北朝鮮が憲法に「核武力政策」を明記すると決めたことも議題になった可能性がある。
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