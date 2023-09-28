パ・リーグ公示（２８日） プロ野球
2023年09月28日16時30分
【出場選手登録】▽オリックス・近藤大亮投手▽ロッテ・松川虎生捕手、荻野貴司外野手、岡大海外野手（以上、感染拡大防止特例２０２３）
【同抹消】▽オリックス・山崎福也投手▽ロッテ・田村龍弘捕手、平沢大河内野手（以上、特例２０２３）
パ・リーグ公示（２８日） プロ野球
2023年09月28日16時30分
【出場選手登録】▽オリックス・近藤大亮投手▽ロッテ・松川虎生捕手、荻野貴司外野手、岡大海外野手（以上、感染拡大防止特例２０２３）
【同抹消】▽オリックス・山崎福也投手▽ロッテ・田村龍弘捕手、平沢大河内野手（以上、特例２０２３）
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